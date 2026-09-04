Sono già disponibili i biglietti per la sfida tra Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Valtur Brindisi, in programma sabato 12 settembre alle 20 al Palasport di Sa Rodia. La gara assegnerà il Trofeo “Città di Oristano” e segnerà il ritorno della Dinamo in città dopo quattro anni.

Il costo del tagliando è di 10 euro, mentre per i bambini fino a 10 anni compiuti l’ingresso sarà gratuito. I biglietti possono essere acquistati online attraverso la piattaforma Clappit. Per informazioni sono disponibili i numeri 334 8734564, 339 4139865 e 393 0046024.

La sfida rappresenta uno degli appuntamenti sportivi di rilievo del Settembre Oristanese e offrirà agli appassionati l’occasione di assistere dal vivo a un confronto di primo piano della fase di preparazione al campionato. Il Palasport di Sa Rodia si prepara dunque ad accogliere il pubblico per una serata dedicata al basket, con due formazioni chiamate a contendersi il trofeo.

L’incontro è organizzato dalla società sportiva Saab Terralba, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Oristano.

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