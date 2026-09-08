Il provino è stato convincente: la guardia Stefano Longo, che era stato aggregato per gli allenamenti, ha firmato il contratto con la Dinamo. Classe 2003, 193 cm di altezza, Longo è cresciuto nel vivaio della sua città natale, Trieste.

Fin da giovanissimo Longo alterna l'attività nei campionati giovanili a quella nei tornei senior, maturando rapidamente esperienza e mettendosi in evidenza anche nelle Finali Nazionali. Il debutto in Serie C Silver arriva a 15 anni: al primo campionato si presenta con 11,6 punti di media, due anni più tardi, arriva a 15 punti.

Nella stagione 2021/22 arriva la prima esperienza in Serie A: con la Pallacanestro Trieste, Longo viene convocato in 12 occasioni e trova spazio in tre partite, riuscendo anche a lasciare il segno con una tripla realizzata contro Derthona.

Le sue prestazioni gli valgono inoltre la chiamata del CT Alessandro Magro, che nel 2022 lo convoca per un raduno della Nazionale Under 20.

Nella stagione 2022/23 Longo si trasferisce in prestito al College Borgomanero, affrontando per la prima volta il campionato di Serie B, nel quale registra un high di 26 punti. Longo arriva dalle stagioni alla Solbat Golfo Piombino e FalconStar Basket di Monfalcone (Serie B nazionale).

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