Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano, le nozze in autunno nelle MarcheLa giornalista del Tg1 e il cronista de Il Messaggero pronti al grande passo, le pubblicazioni sono comparse al Comune di Roma
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Fiori d'arancio in vista per Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis. La giornalista e volto del Tg1 e il cronista politico de Il Messaggero pronti a compiere il grande passo dopo circa un anno di relazione. Nei giorni scorsi sono comparse le pubblicazioni al Comune di Roma, dove entrambi vivono.
A darne conto è il settimanale Chi, che ha mostrato i documenti ufficiali. Per ora non sono stati resi noti né il giorno esatto né il luogo della cerimonia, ma le indiscrezioni indicano l'inizio dell'autunno come possibile periodo per il sì. E la cornice dovrebbe essere quella delle Marche, terra d’origine di Cardinaletti che è nata a Fabriano.
Lei, classe 1987, è uno dei volti più noti del Tg1, dove conduce l'edizione delle 20. Pochi mesi fa ha affiancato Carlo Conti e Nino Frassica nella serata finale del Festival di Sanremo. Francesco Bechis, classe 1995, è invece giornalista politico de Il Messaggero e figlio di Franco Bechis, direttore di Open.
(Unioneonline)