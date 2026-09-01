Non è certo fortunata la Dinamo di questa nuova stagione: il play Kaza Kajami-Keane ha riportato un infortunio durante gli impegni con la Nazionale del Canada, e infatti non ha giocato le due gare di qualificazione ai Mondiali.

La società comunica che "il giocatore, già rientrato tempestivamente in Sardegna, verrà sottoposto ad ulteriori visite nei prossimi giorni per definire il percorso di recupero".

Dovrebbe trattarsi di un'assenza di due-tre mesi e quindi il Banco di Sardegna è tornato sul mercato alla ricerca di un sostituto straniero, se non un play puro, almeno un play-guardia. Il campionato inisierà il 26 settembre, quindi c'è il tempo per trovare un giocatore da quintetto che possa svolgere almeno una settimana piena di allenamenti, meglio se due.

Nel frattempo viene monitorato il play Riccardo Pisano, che si è fermato la settimana scorsa per un problema fisico.

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