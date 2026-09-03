Dinamo, il presidente Sardara: «Abbiamo l'opportunità di ripartire con leggerezza»La squadra sassarese si presenta agli sponsor in vista dell’inizio del campionato di A2
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La conferma degli sponsor anche per il campionato di A2 e i segnali incoraggianti da parte dei tifosi sono le note liete sottolineate questa sera durante la presentazione della Dinamo nelle tenute Sella & Mosca di Alghero.
Come d'abitudine è stata Geppi Cucciari a condurre la serata e dialogare sia con i rappresentanti degli sponsor che con staff tecnico, dirigenti e giocatori. Fra i giocatori nati fuori dall'Italia il più disinvolto è stato Joonas Riismaa, rientrato ieri dagli impegni con la nazionale dell'Estonia.
Il presidente Stefano Sardara ha detto: "Abbiamo la possibilità di ripartire e scoprire chi siamo veramente, tornare alla leggerezza mentale che ci ha consentito di raggiungere quei risultati. Negli ultimi anni c'era troppa pesantezza dentro e fuori".
Durante la serata è stata anche data l'ufficialità della presenza della Dinamo Women nel campionato di B femminile (l'allenatrice sarà Stefania Bazzoni) dopo la rinuncia alla A1 di qualche mese fa.