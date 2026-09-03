La conferma degli sponsor anche per il campionato di A2 e i segnali incoraggianti da parte dei tifosi sono le note liete sottolineate questa sera durante la presentazione della Dinamo nelle tenute Sella & Mosca di Alghero.

Come d'abitudine è stata Geppi Cucciari a condurre la serata e dialogare sia con i rappresentanti degli sponsor che con staff tecnico, dirigenti e giocatori. Fra i giocatori nati fuori dall'Italia il più disinvolto è stato Joonas Riismaa, rientrato ieri dagli impegni con la nazionale dell'Estonia.

Il presidente Stefano Sardara ha detto: "Abbiamo la possibilità di ripartire e scoprire chi siamo veramente, tornare alla leggerezza mentale che ci ha consentito di raggiungere quei risultati. Negli ultimi anni c'era troppa pesantezza dentro e fuori".

Durante la serata è stata anche data l'ufficialità della presenza della Dinamo Women nel campionato di B femminile (l'allenatrice sarà Stefania Bazzoni) dopo la rinuncia alla A1 di qualche mese fa.

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