Quasi dimezzata la Dinamo che domani alle 20.30 sosterrà a Vigevano la prima amichevole del precampionato, l'unica nella penisola, dato che poi le altre saranno disputate in Sardegna.

Il coach Luca Vitali deve rinunciare infatti al play canadese Kaze Kajami-Keane e all'esterno estone Joonas Riismaa, impegnati con le rispettive nazionali alle qualificazioni per i Mondiali. Inoltre si è fermato anche il play Riccardo Pisano. Il comunicato recita “le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico biancoblu, che ne valuterà progressivamente l’evoluzione e i tempi di rientro”. Tenuto a riposo precauzionale l'alapivot Jeff Brooks.

Il quintetto base sarà composto quindi da Monaldi, Grande, Vitali, Aromando e Nze, col lungo Nobili da cambio. Prendono parte alla trasferta anche i giovani Cipriano e Fara, più i due aggregati Longo e Petrovic.

Vigevano, neopromossa in A2, ha già sostenuto e perso 73-65 l'amichevole contro Orzinuovi, formazione della serie B. Nel Vigevano mancavano tre giocatori: Boglio, Crestan e Cucchiaro. Il migliore realizzatore è stato la guardia statunitense Brickner, rookie appena uscito dalla Idaho University.

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