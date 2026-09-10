La Maddalena, incendio sull’isola di Santa Maria: tre elicotteri e un Canadair contro il fuocoGravi danni ambientali, cinque ettari divorati dalle fiamme
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È arrivato sino al mare l’incendio che ha causato pesantissimi danni ambientali nell’isola di Santa Maria, nell’arcipelago di La Maddalena.
Sono ancora impegnati nelle operazioni di bonifica di una vasta area i mezzi aerei della macchina antincendio regionale, tre elicotteri e un Canadair, coordinati dalla sala operativa dell’ispettorato forestale di Tempio.
Si parla di circa cinque ettari di macchia mediterranea, l’indicazione approssimativa, cancellati dal fuoco. Sul posto stanno operando anche le squadre a terra e il personale della stazione del corpo forestale di La Maddalena.
Sino a questo momento non sono stati segnalati alla sala operativa di Tempio danni a edifici, ma alcune persone avrebbero abbandonato volontariamente le loro abitazioni che, però, non sono state raggiunte dalle fiamme.
Gli investigatori del corpo forestale, coordinati dal direttore dell’ispettorato di Tempio, Giannicola Zuccarelli, stanno accertando le cause dell’incendio.
Il punto di insorgenza delle fiamme potrebbe essere vicino ad alcune abitazioni non si esclude che la causa del rogo sia una condotta imprudente di qualcuno che si trova nella zona.