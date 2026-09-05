Match di ritorno tra Dinamo e Virtus Zagabria domenica sera al palaManchia di Alghero. Le due antagoniste scenderanno di nuovo in campo a 48 ore dalla sfida amichevole del PalaSerradimigni che ha visto la squadra sassarese vincere 76-71.

Il coach Luca Vitali ha commentato così la partita di venerdì: «Giocare davanti al nostro pubblico è stato veramente bello ed emozionante per iniziare ad assaporare l'ambiente di casa. Avevamo diverse assenze e anche stavolta i giovani hanno dato un gran contributo, oltre alla gran prova di squadra. Continuiamo a lavorare in questa pre-season e giorno dopo giorno, per essere il più pronti possibile in vista del campionato».

Restano ancora fuori gli infortunati Kajami-Keane e Pisano, mentre il nuovo arrivato Young deve ancora completare le visite mediche. Da capire se contro i croati dell'ex Kruslin giocherà qualche minuto Michele Vitali, tenuto prudenzialmente a riposo.

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