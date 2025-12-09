Si apre il second round della Europe Cup Fiba. Anche questa fase propone gironi a quattro squadre e le prime due vanno ai quarti. La Dinamo inizia al PalaSerradimigni: domani alle 20.30 arriva l'Aliaga Petkimspor.

Nella squadra turca gioca l'ex biancoblù Stanley Whittaker, play che non ebbe fortuna due stagioni fa e dopo tredici gare (8 punti di media) venne sostituito da Brandon Jefferson. Nella formazione ospite occhio soprattutto all'ex Trento Franke, che sfiora i 20 punti col 47,5% da tre e Efianay che ne realizza 14.

Nella squadra sassarese dovrebbe rientrare l'esterno Ceron, fermo sabato per problemi gastrointestinali, mentre sono ancora in dubbio il lungo Thomas e l'alapivot Mezzanotte, entrambi infortunati.

