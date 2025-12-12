Ultima gara dell'anno per la serie A di basket in carrozzina. Il settimo turno è importante per designare le quattro partecipanti alla Final Four di Coppa Italia del prossimo febbraio.

Capolista imbattuta insieme ai pluricampioni italiani di Cantù, la Dinamo Lab sarà impegnata sabato alle 15.30 sul campo della neo promossa Vicenza Banca delle Terre Venete, che cerca di riscattare la sconfitta di reggio Calabria. La squadra sassarese crede fermamente in questa stagione, tanto da avere ingaggiato Marcos Candido Sanchez da Silva, conosciuto come Marquinhos. Punti 3, capitano della nazionale brasiliana, Marquinhos porta con sé una solida carriera che lo ha già visto protagonista in Italia con la Briantea84, con cui ha vinto la Supercoppa 2019. Con la nazionale carioca ha vinto cinque titoli ai Giochi Sudamericani, una medaglia di bronzo in quattro edizioni dei Para Pan American Games e ottenuto un ottimo quinto posto alle Paralimpiadi di Rio 2016.

A proposito di volata per la Final Four in programma a Porto Torres, interessantel’incrocio tra due squadre attualmente appaiate a quota 6 punti, l’Asinara Waves E-Ambiente e il S. Stefano Kos Group (ore 15.30), entrambe protagoniste di un avvio di stagione in chiaro-scuro.

