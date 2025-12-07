La Virtus Cagliari esce dal parquet di Milano con tanta amarezza e la sensazione concreta di avere lasciato per strada una buona opportunità. Nell’11° turno del campionato di Serie A2 Femminile, la Sardegna Marmi cade 75-72 dopo un tempo supplementare contro il Milano Basket Stars, al termine di una gara intensa e decisa soltanto negli istanti conclusivi.

L’approccio delle cagliaritane è autoritario: partenza brillante, ritmo alto e immediato 12-6 che costringe Milano a inseguire. La Virtus gioca con fiducia, trova buone soluzioni offensive e prima dell’intervallo lungo dà la sensazione di poter scappare via, arrivando anche a toccare la doppia cifra di vantaggio (Mattera per il +12). Le lombarde, però, restano aggrappate alla partita e cambiano passo nella ripresa, approfittando anche di un passaggio a vuoto offensivo delle ospiti. Milano, infatti, piazza un parziale di 19-8 che rimette tutto in equilibrio, mentre la Virtus fatica a trovare continuità anche per via dei problemi di falli che limitano Corda ed El Habbab. Il finale dei tempi regolamentari è al cardiopalma: Milano riesce a strappare il supplementare grazie ai liberi firmati da Rotta a due secondi dalla sirena, beffando una Virtus che aveva accarezzato l’idea di portarla a casa. Nell’overtime emerge la maggiore lucidità delle padrone di casa, che trovano in Baldelli i canestri pesanti del sorpasso decisivo. Le cagliaritane provano a restare in scia fino all’ultimo possesso, ma questa volta il colpo non riesce.

Milano Basket-Virtus Cagliari 75-72 d1ts

Milano Basket Stars: Rotta 9, Bernetti, Baldelli 8, Stawinska 16, Camporeale 15, Vujovic 18, Ferrazzi 2, Scarsi ne, Bassanini ne, Bocchetti 7, Finessi, Giacomelli ne. Allenatore Peraro

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 16, Zieniewska 23, El Habbab 4, Corda 8, Tykha 10, Setzu ne, Gallus ne, Pasolini ne, Mattera 11, Pellegrini, Anedda. Allenatore Staico

Parziali: 13-14; 29-41; 48-49; 64-64

