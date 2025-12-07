Dopo le due vittorie che hanno consentito di accedere alla Final ( di Coppa Italia, arriva la sconfitta in trasferta per la Dinamo Women che perde a Roseto 88-66.

Equilibrio solo per un quarto, poi le padrone di casa iniziano a staccarsi grazie alla verve offensiva di Utsby e a una maggiore precisione nel tiro da tre. Il capitano Carangelo (21 punti e 8 assist) prova a trascinare le compagne, però manca la brillantezza ammirata contro il geas Sesto San Giovanni. La lunga Richards si vede fischiati 3 falli in fretta e ne resta condizionata.

La formazione di Citrini lotta e resta sotto la doppia cifra di svantaggio al 31', ma poi Roseto accelera e va via definitivamente.

Tabellino Dinamo Women: Richards 8, Carangelo 21, Poindexter 10, Boros 7, Treffers 6, Sammartino 2, Trozzola 2, Spinelli 4, Egwoh, Turel 6. All. Citrini.

