Sarà un fine settimana denso di partite nei tornei regionali di basket. In Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2, infatti, la maggior parte delle gare è programma tra domani e domenica.

Serie B Femminile. Giro di boa nel massimo torneo regionale femminile. Le prime della classe saranno impegnate in trasferta: la Mercede Alghero sul parquet della Fenix Sassari, l’Astro contro il San Salvatore Selargius. La prima giornata di ritorno: Antonianum Quartu-Elmas, domani ore 18.30; San Salvatore Selargius-Astro Allianz Ambrosini e Murru, domenica ore 17; Fenix Sassari-Mercede Alghero, domenica ore 17.30; Pallacanestro Nuoro-Su Planu, domenica ore 19. Riposa Il Gabbiano.

Divisione Regionale 1. Sarà la capolista CUS Cagliari a chiudere il quadro delle partite del weekend, domenica in casa contro l’Atletico Cagliari. Il CMB Porto Torres, domani, farà visita al CUS Sassari. Il programma delle gare dell’undicesima giornata di andata: Sinnai Basket-Mogoro, domani ore 18; Elmas-San Sperate, domani ore 19; Genneruxi-Santa Croce Olbia, domani ore 18; CUS Sassari-CMB Porto Torres, domani ore 18; Ferrini Quartu-Astro Cagliari, domenica ore 18; SAP Alghero-Basket Assemini, domenica ore 18; CUS Cagliari-Atletico Cagliari, domenica ore 19.

Divisione Regionale 2. Weekend ricco di partite nei tre gironi regionali. Tra le sfide in programma spicca il big match del girone A del Nord tra Masters Sassari e Mercede Alghero. Sud. Decima di andata: Azzurra Oristano-Beta, domani ore 20; Condor Monserrato-Primavera Gonnosfanadiga, domani ore 20; La Casa del Sorriso-Basket Iglesias, domenica ore 20.15; Serramanna-CUS Cagliari, domenica ore 19; Cagliari Basket-Il Gabbiano, domenica ore 20.30; Genneruxi-Antonianum Quartu, domenica ore 19; Marrubiu-Carloforte, domenica ore 18; Carbonia-Settimo, martedì ore 20.30. Nord. Seconda di ritorno. Girone A: Nova Pallacanestro-Virtus Olbia, domani ore 19; Olimpia Olbia-Sennori, domani ore 19; Arzachena-Accademia Olmedo, domenica ore 18; Masters Sassari-Mercede Alghero, domenica ore 18. Girone B: Macomer 2.0-Ichnos Nuoro, domani ore 20; CMB Porto Torres-Dinamo 2000, domenica ore 19; Ghilarza-Shardana Basket, domenica ore 17.30; S. Elene-Pallacanestro Nuoro (03/01).

