Sono sempre Mercede Alghero e Astro Cagliari le battistrada del torneo di Serie B Femminile di basket. Nel corso della nona giornata di andata entrambe portano a casa la vittoria.

La vetta. Le algheresi si impongono contro la Pallacanestro Nuoro, nel più classico dei “testa-coda”, per 43-71. Il quintetto allenato da Manuela Monticelli scappa via già nel corso del primo quarto (7-23 al 10’) per chiudere all’intervallo sopra le 20 lunghezze di vantaggio (17-41 al 20’). Nella terza frazione la Mercede controlla la situazione (33-54 al 30’), per poi effettuare un nuovo allungo negli ultimi 10’ (+28 finale). Da segnalare, nelle fila ospiti, i 20 punti firmati da Cavallero. Qualche patema d’animo, invece, per l’Astro “Allianz Ambrosini e Murru), vittoriosa per 60-58 contro Su Planu. Nei primi 30’ di gioco la formazione di casa sembra non avere particolari problemi e accumula un ampio vantaggio (23-16 al 10’, 42-23 al 20’ e 51-34 al 30’). Nell’ultima frazione, però, le ospiti rosicchiano punti con il passare dei minuti, arrivando fino al -2 della sirena finale. Su Planu che con Aielli, autrice di 18 punti, la miglior realizzatrice della gara.

Le altre. Nell’inseguimento alla vetta, l’Antonianum rimane da sola dopo aver vinto lo scontro diretto per la terza posizione contro il San Salvatore, per 45-46. Partita equilibrata, con la formazione quartese sempre avanti, con un vantaggio sempre inferiore alla doppia cifra. Il primo parziale si chiude sul 10-12, mentre all’intervallo l’Antonianum si porta sul +7 (18-25 al 20’). Divario che si riduce al rientro dal riposo lungo (28-32 al 30’) prima del rush finale che ha visto prevalere le quartesi. Miglior realizzatrice della gara è Ingenito, del San Salvatore, con 20 punti. Infine, nell’ultima gara di giornata, vittoria de Il Gabbiano, per 68-55, contro Elmas. Padrone di casa che allungano sin dalle prime battute e arrivano al +17 del 20’ (37-20). Nella seconda parte le masesi riducono il margine, senza scendere sotto la doppia cifra di svantaggio. Top scorer della gara è Cuccu, dell’Elmas, con 14 punti.

© Riproduzione riservata