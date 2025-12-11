Un brutto avvio e un finale senza lucidità condannano la Dinamo alla sconfitta nella prima gara della seconda fase della Europe Cup. Al PalaSerradimigni finisce 76-72 per i turchi dell'Aliaga Petkimspor. Troppi alti e bassi da parte di molti giocatori, persino dei migliori: Marshall con 15 punti e Thomas con 13.

Partenza falsa della Dinamo che impiega 4 minuti per centrare il canestro. Se non altro la difesa è discreta, ma l’attacco fatica contro i turchi che mettono molto le mani addosso. Nel primo quarto il distacco arriva sino a -12 prima della tripla di Thomas. Nella seconda frazione Pullen si accende e distribuisce assist per i compagni (5 a metà gara) che risalgono trascinati anche da Marshall e riescono a passare in testa: 35-34 all’intervallo.

Nel terzo quarto il Banco si affaccia a +5 ma è solo momentaneo. Le difese sono migliori degli attacchi e l’ultimo parziale è 49-49. Nell’ultima frazione il quintetto tipico con i due lunghi non frena gli esterni turchi. Sassari finisce anche a -9 a causa delle triple di Franke e dopo dei canestri del lungo Blumbergs. Il ritorno al quintetto piccolo frena la fuga, ma i biancoblù sbagliano qualche tiro aperto di troppo e pur portandosi a un canestro di distanza non hanno mai la palla del pareggio o del sorpasso.

© Riproduzione riservata