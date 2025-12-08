Per la prima volta nella stagione la Dinamo non occupa gli ultimi due posti della serie A, quelli che portano alla retrocessione. Le vittorie casalinghe contro Cantù, Trento e Trieste hanno dato respiro a una classifica che era ancora a zero punti dopo cinque giornate.

Attualmente la formazione allenata da Mrsic è nel quartetto delle terzultime, a +2 dalla penultima che è Reggio Emilia e a +4 dal fanalino di coda Treviso. Nella classifica avulsa attuale tra le quattro squadre stanno meglio Udine e Varese, mentre Sassari prevale su Cantù.

Al termine del girone d'andata mancano cinque partite. Due sono fondamentali, entrambe in trasferta: a Reggio Emilia e Treviso. Vincerle significa girare la boa ancora fuori dal pericolo. Il tecnico Mrsic è stato chiaro: «Ora se vogliamo vincere anche fuori, senza l'aiuto del nostro pubblico, dobbiamo dare continuità ai momenti dove giochiamo bene e ci passiamo la palla».

Il Banco di Sardegna è l'unica formazione insieme a Cantù e Reggio Emilia a non avere mai vinto in trasferta.

