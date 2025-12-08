La Dinamo non è più in zona retrocessioneLa squadra sassarese deve battere Treviso e Reggio Emilia per restare al sicuro
Per la prima volta nella stagione la Dinamo non occupa gli ultimi due posti della serie A, quelli che portano alla retrocessione. Le vittorie casalinghe contro Cantù, Trento e Trieste hanno dato respiro a una classifica che era ancora a zero punti dopo cinque giornate.
Attualmente la formazione allenata da Mrsic è nel quartetto delle terzultime, a +2 dalla penultima che è Reggio Emilia e a +4 dal fanalino di coda Treviso. Nella classifica avulsa attuale tra le quattro squadre stanno meglio Udine e Varese, mentre Sassari prevale su Cantù.
Al termine del girone d'andata mancano cinque partite. Due sono fondamentali, entrambe in trasferta: a Reggio Emilia e Treviso. Vincerle significa girare la boa ancora fuori dal pericolo. Il tecnico Mrsic è stato chiaro: «Ora se vogliamo vincere anche fuori, senza l'aiuto del nostro pubblico, dobbiamo dare continuità ai momenti dove giochiamo bene e ci passiamo la palla».
Il Banco di Sardegna è l'unica formazione insieme a Cantù e Reggio Emilia a non avere mai vinto in trasferta.