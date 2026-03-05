E' più sorridente di Jacob Pullen e questo è già un punto a suo vantaggio. Il nuovo straniero Daryl Macon è stato presentato questa mattina nella Club House Dinamo. Il nuovo giocatore esordirà sabato a Trento. Ha avuto qualche allenamento per conoscere la nuova squadra, ma ha già riportato impressioni positive: "Tutti mi hanno aiutato fin dal primo allenamento e mi sono sentito subito parte di una famiglia. Sono felice e anche grato per questa opportunità".

Esordiente nel campionato italiano ma non in Europa, dati i suoi tarscorsi con Galatasaray, Aek Atene, Panathinaikos, Kazan e Maroussi. "Non conosco il campionato iatliano ma ho giocato due volte contro la Dinamo quando ero al Galatasaray e ho perso due volte. Ho avuto tante esprienze e tanti buoni coach quindi mi sento pronto, poi se ci sono le condizioni per restare sarò ben felice".

Mani rapide per i passaggi, propensione ad attaccare anche il ferro, Macon può giocare sia play sia guardia: "Faccio quello che serve alla squadra. Finora per me è stata una stagione deludente e quindi voglio riprendere a divertirmi giocando a basket e il migliore divertimento è quando vinci".

© Riproduzione riservata