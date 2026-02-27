E' Daryl Macon il play americano scelto per rimpiazzare Jacob Pullen (andato nella A2 turca) e probabilmente anche Nate Johnson, volato in Egitto dove viene data imminente la sua firma per lo Zamalek Il Cairo. La Dinamo sembra orientata infatti per l'ingaggio di un solo straniero, il sesto, con il rientro certo di Carlos Marshall e tra due settimane quello del lungo Rashawn Thomas.

Con i greci del Maroussi, il trentenne Macon aveva media di 13 punti e 5 assist. Ha giocato anche con Galatasaray, Aek Atene e Panathinaikos e vinto la VBT League con lo Unics Kazan. In tutti i club ha sempre viaggiato tra i 13 e 18 punti per gara e tenuto buonissime percentuali nel tiro da tre punti. In carriera vanta anche qualache gara di Nba con i Dallas Mavericks e Miami Heats.

Macon dovrebbe arrivare entro domani e quindi essere tesserato in tempo per la gara di Trento del 7 marzo.

