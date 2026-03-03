Passaggi rapidi e con buona visione di gioco, entrata fulminea e buon fisico (188cm) che gli consente di giocare anche da guardia e di difendere sulle guardie avversarie. Daryl Macon è arrivato a Sassari e ha sostenuto questa sera il primo allenamento con la Dinamo.

Il nuovo americano sostituisce sia il play Jacob Pullen sia la guardia Nate Johnson, che hanno lasciato Sassari. La società sassarese dovrebbe avere chiuso il mercato, anche perché l'ala Carlos Marshall è prossima al rientro, anche se occorre ancora cautela, mentre il lungo Rashawn Thomas si allena ancora a parte ma dovrebbe rientrare tra due settimane.

Si spera che Macon porti quella personalità e capacità di influire sulle gare che ha mostrato nelle diverse esperienze europee: Galatasaray, Aek Atene, Panathinaikos, Unics Kazan e per ultimo il Maroussi, in Grecia, dove stava producendo una media di 13 punti e 5 assist. Dovrà anche dare fiato play Desure Buie che, per colpa di un ginocchio sofferent, e non ha autonomia illimitata.

