A una settimana dalla partenza dell'americano la Dinamo ha finalmente potuto ufficializzare la risoluzione del contratto con Nate Johnson. «Come richiesto dal giocatore», spiega la società sassarese nel comunicato di questa mattina.

Le cifre della guardia Johnson non erano neppure male: 13,5 punti col 40% da tre e quasi 3 assist. La costanza di rendimento però non era il suo forte e qualche acciacco lo ha costretto a saltare qualche gara. Nate Johnson dovrebbe andare a giocare in Cina, ma pare addirittura nella seconda serie, nemmeno nel massimo campionato. Non si tratta dunque di una partenza per un club prestigioso.

Nate Johnson era probabilmente scontento e purtroppo questa scarsa adattabilità degli americani è cresciuta negli ultimi anni. E crea più di un problema alle società.

