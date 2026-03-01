Basket, il Cus Cagliari cede in volata contro FaenzaIl match in casa finisce 49-50
Il Cus Cagliari non dà seguito al successo di Ancona e si arrende in casa a Faenza per 49-50, restando fuori dalla zona playoff di A2 Femminile.
A Sa Duchessa l’avvio è favorevole alle romagnole, che trovano ritmo e vantaggio fino al +14 nel secondo quarto. La reazione delle universitarie, però, è immediata: un parziale di 15-0 ribalta l’inerzia e consente di chiudere il primo tempo avanti nel punteggio.
Nella ripresa la gara procede in equilibrio, con sorpassi e controsorpassi continui. Nel finale Faenza è più lucida nei possessi decisivi, mentre il Cus non riesce a concretizzare le ultime opportunità, vedendo sfumare una partita rimasta in bilico fin quasi alla sirena.
Cus Cagliari-Faenza Basket 49-50
Cus Cagliari: Nasraoui 14, Piedel 6, Bovenzi 5, Granzotto 12, Peric 6, Caldaro, Reggiani 6, Lai ne, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme, Corso ne. Allenatore Xaxa
E-Work Faenza: C. Ciuffoli 1, Ronchi 18, Zanetti 16, Guzzoni 6, Onnela 9, Brzonova ne, Milanovic, E. Ciuffoli, Cappellotto, Ceroni ne. Allenatore Seletti
Parziali: 7-12; 23-22; 35-35