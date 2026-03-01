Successo esterno di grande valore per l’Esperia Cagliari, che passa sul parquet de L’Aquila per 82-70 e si rilancia con decisione nella corsa playoff di Serie B Interregionale. I rossoblù salgono a quota 20 punti e agganciano il quinto posto, rilanciando le proprie ambizioni alla vigilia di tre gare consecutive da affrontare in casa contro Viterbo, Marigliano (recupero) e Scandone Avellino.

In Abruzzo la squadra di coach Confelici ha offerto una prova solida, scaturita soprattutto nella parte centrale del match. Dopo un primo quarto equilibrato, è nel secondo periodo che l’Esperia ha saputo cambiare passo: difesa aggressiva (anche a zona) e attacco lucido hanno scavato un margine che all’intervallo è stato di +9.

Nel terzo quarto i cagliaritani hanno allungato ulteriormente fino al +15, respingendo alcuni tentativi di rientro dei padroni di casa. Nei momenti più delicati sono saliti in cattedra Potì (16 punti) e Morgillo (18), fondamentali nel mantenere il controllo dell’inerzia. Anche quando L’Aquila ha provato a riavvicinarsi nell’ultima frazione, i rossoblù non hanno perso compattezza e hanno chiuso i conti già a 3 minuti dal termine grazie alla tripla di Picciau. Da segnalare anche l'espulsione diretta di Nicola Manca nel finale di terzo quarto, reo di una gomitata a rimbalzo ai danni di Compagnoni.

Basket Aquilano-Esperia 70-82

Nuovo Basket Aquilano: Ronca 17, Bologna, Compagnoni 6, Di Paolo, Ianuale 6, Nardecchia 12, Ciccarelli ne, Alfonsetti ne, Cecchi 14, Cassar 11, Rita, Tuccella 4. Allenatore D’Addio

Confelici Carni Cagliari: N. Manca, Cabriolu 8, Gelsi ne, Giordano 7, Potì 16, Frattoni 10, Thiam 8, Picciau 7, Locci 3, Pili 5, Morgillo 18. Allenatore F. Manca

Parziali: 24-22; 33-42; 50-60

