Dopo aver stravinto in Gran Bretagna per 93-57 l'Italia cerca il bis contro i britannici per mettere al sicuro l'accesso alla seconda fase di qualificazione ai MOndiali di basket 2027. Si gioca domani sera a Livorno (19.30) in un palazzetto tutto esaurito. La nazionale guidata dal Ct Banchi è prima insieme all'Islanda, davanti a Gran Bretagna e Lituania. Passano le prime tre di ogni girone a quattro.

Hanno raggiunto la squadra azzurra il play Flaccadori, l'esterno Procida e l'alapivot Ricci (Milano). Escono dai dodici il play Casarin, la guardia-ala Veronesi, ex Dinamo, e l'alapivot Diouf.

In cabina di regia confermato il sassarese Marco Spissu, ex Dinamo attualmente in Spagna dove gioca con il Saragozza.

