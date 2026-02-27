Vittoria facile facile dell'Italia alla Vertu Arena contro i padroni di casa della Gran Bretagna (93-57) nel terzo turno del girone di qualificazione ai Mondiali di basket 2027. Lunedì si torna in campo, ma a Livorno.

Gara senza storia da subito il quintetto azzurro, dove debutta l'ex Dinamo Veronesi, è concentrato in difesa e in attacco tira con percentuali altissime: 3-13, 14-30 col contropiede del neoentrato Spissu e un vantaggio che continua a crescere sino al +24 dell'intervallo. Il play sassarese chiuderà con 8 punti e 6 assist.

Nel terzo quarto i britannici hanno un'impennata portandosi sino al 46-60 al 29' ma una tripla di Della Valle ne spegne gli ardori e nell'ultima frazione il ct Banchi può continuare a distribuire con equilibrio il minutaggio concedendo anche 11 minuti al diciannovenne pivot Suigo. Migliore realizzatore Mannion con 19 punti.

© Riproduzione riservata