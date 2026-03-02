Basket, l'Italia concede il bis contro la Gran Bretagna: 84-75Sono sette gli assist per il play sassarese Marco Spissu
Ipoteca sul passaggio alla seconda fase di qualificazione ai Mondiali di basket 2027. Nel palazzetto di Livorno vince ancora l'Italia, ma questa volta è gara vera contro la Gran Bretagna: 84-75. Gli azzurri del Ct Banchi sono ora primi nel girone a quattro davanti a Lituania e Islanda che hanno due vittorie a testa.
I britannici mettono più intensità da subito e se non fosse per lo strepitoso Niang (career high da 23 punti) sarebbe durissima: dal 2-7 al 12-17. Gli ospiti comandano a lungo nel secondo quarto perché l'Italia tira malissimo dall'arco (1/12 da tre) ma alla fine Petrucelli e Niang danno il vantaggio al riposo: 43-38.
Nella terza frazione è anche +10, ma Ellis trascina i suoi al pareggio: 54-54. Il rientro del play marco Spissu (7 assist per il sassarese) ridà ordine all'attacco e Petrucelli è un fattore nelle due metàcampo. Gli azzurri decollano nell'ultima frazione.
Tabellino Italia: Della Valle 10, Spissu 2, Mannion 9, Tonut 5, Flaccadori 5, Tessitori 9, Ricci 2, Procida, Niang 23, Suigo, Akele 6, Petrucelli 13. All. Banchi.