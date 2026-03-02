Ipoteca sul passaggio alla seconda fase di qualificazione ai Mondiali di basket 2027. Nel palazzetto di Livorno vince ancora l'Italia, ma questa volta è gara vera contro la Gran Bretagna: 84-75. Gli azzurri del Ct Banchi sono ora primi nel girone a quattro davanti a Lituania e Islanda che hanno due vittorie a testa.

I britannici mettono più intensità da subito e se non fosse per lo strepitoso Niang (career high da 23 punti) sarebbe durissima: dal 2-7 al 12-17. Gli ospiti comandano a lungo nel secondo quarto perché l'Italia tira malissimo dall'arco (1/12 da tre) ma alla fine Petrucelli e Niang danno il vantaggio al riposo: 43-38.

Nella terza frazione è anche +10, ma Ellis trascina i suoi al pareggio: 54-54. Il rientro del play marco Spissu (7 assist per il sassarese) ridà ordine all'attacco e Petrucelli è un fattore nelle due metàcampo. Gli azzurri decollano nell'ultima frazione.

Tabellino Italia: Della Valle 10, Spissu 2, Mannion 9, Tonut 5, Flaccadori 5, Tessitori 9, Ricci 2, Procida, Niang 23, Suigo, Akele 6, Petrucelli 13. All. Banchi.

