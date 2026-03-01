Niente playoff per lo scudetto di basket femminile. Come nella stagione passata la Dinamo Women dovrà guadagnarsi la salvezza attraverso i playout. La vittoria del San Martino a Broni per 74-59 condanna la squadra sassarese al nono posto a causa degli scontri diretti sfavorevoli sia con Broni, sia con Roseto, dato che ha sempre perso.

Ininfluente l'ultima giornata, dove la Dinamo Women resterà ferma perché osserva il turno di riposo (la serie A è rimasta a undici squadre). Pausa che si spera serva per recuperare il play e capitano Debora Carangelo dal problema muscolare.

La squadra allenata da Paolo Citrini chiude al nono posto e dovrà affrontare nel primo turno il Brixia Brescia, che ha chiuso al decimo posto. Chi vince resta nella massima serie femminile, chi perde si giocherà la salvezza con l'ultima classificata, il Battipaglia.

