Passo falso a Viterbo per la Sardegna Marmi Cagliari, che cede inaspettatamente contro la Terme Salus Ants nel 21esimo turno di A2 Femminile. Dopo l’impresa contro Costa Masnaga, le cagliaritane hanno offerto una prestazione opaca, soffrendo l’intensità e la determinazione delle padrone di casa, penultime in classifica.

Il match è stato deciso dall’ottima serata dell'ex Arianna Puggioni, autrice di triple pesanti, e dalla concretezza di Maria Myklebust, top scorer con 21 punti. La Virtus ha avuto il totale predominio a rimbalzo (47-39), ma percentuali al tiro troppo basse, in particolare dall’arco (17%). Viterbo ha colpito con cinismo dal perimetro (39%), approfittando di errori e palle perse delle ospiti.

Dopo un primo quarto equilibrato, le locali hanno preso margine nel secondo periodo, mantenendolo fino al 50-38 del terzo. Solo nell’ultimo quarto le rossoblù hanno provato la rimonta, arrivando a -4, senza però riuscire a completare il recupero.

Ants Viterbo-Virtus Cagliari 63-57

Terme Salus Viterbo: A. Puggioni 15, Valtcheva 6, Imuentinyan 8, Bardarè 8, Myklebust 21, Todorova 3, Paco ne, S. Puggioni ne, Gionchilie 2, Pasquali, Pirillo ne, Marigliano ne. Allenatore Scaramuccia

Sardegna Marmi CA: Naczk 2, Zieniewska 10, El Habbab 15, Corda 9, Nativi 6, Gallus, Pasolini ne, Mattera 7, Tykha 8, Pellegrini, Anedda ne. Allenatore Staico

Parziali: 18-13; 31-25; 50-38

© Riproduzione riservata