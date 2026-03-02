Basket, la Sirius Nuoro blinda il primo posto in Serie C UnicaI barbaricini superano tra le mura amiche il Camping La Salina Calasetta, secondo in graduatoria
La Sirius Nuoro si prende il primo posto. Nel penultimo turno della regular season della Serie C Unica, i barbaricini superano tra le mura amiche il Camping La Salina Calasetta, secondo in graduatoria, e volano a +4, assicurandosi il vantaggio del fattore campo nei playoff (94-86).
Al PalaConi è andata in scena una partita equilibrata per larghi tratti, con i nuoresi capaci di mostrare maggiore lucidità nell'ultimo quarto: merito anche dei canestri di Canu e Galantino, mentre dall'altra parte ha inevitabilmente pesato l'assenza del lungo Targonskis.
Il terzo posto è sempre affare dell'Olimpia Cagliari, che nel posticipo domenicale piega un'ostica Torres (69-64) grazie a un secondo tempo in crescendo. La coppia Onnis-Tocco sugli scudi tra i Pumas per piegare le resistenze dei turritani trascinati dall'ex D'Elia.
In quarta posizione torna a far capolino l'Antonianum, che passa a Sassari contro l'Aurea (73-70) e approfitta dello scivolone della Dinamo Academy, messa al tappeto dai Demones Ozieri (77-74).
In zona salvezza, il Sant'Orsola vince lo scontro diretto di Quartu contro la Ferrini grazie a uno sprint nell'ultimo quarto. I biancoverdi di Sassaro restano solitari all'ultimo posto. Riposava la Scuola Basket Carbonia.
Classifica: Nuoro 32, Calasetta 28, Olimpia Cagliari 28, Antonianum 22, Dinamo Academy 20, Torres, Ozieri e Aurea 16, Sant'Orsola 14, Carbonia 10, Ferrini 8.
Aurea-Antonianum 70-73
Fisiokons Sassari: G. Langiu 1, Desole 13, Sanciu 4, L. Langiu 7, Matta 7, Fumanti 11, F. Basoli 12, Usai 1, Sall 14, Fadda ne, Macciocu ne. Allenatore C. Basoli
Antonianum Quartu: Medda, Cogoni, R. Mattana 2, Ruggeri 7, Malpede 21, Suriano 15, Jordan 13, Pirisi 15, Napoli ne, Neri. Allenatore Atella
Parziali: 19-12; 41-30; 54-52
Ozieri-Dinamo 77-74
Demones Ozieri: Poloni 19, Al. Serra, Vasselli 10, Carletti, Polo 2, Bittau, Saba 6, An. Serra 25, Casu, G. Monaco 13, Fara 2. Allenatore Cadoni
Dinamo Academy: Zoccheddu ne, Brunu 8, Cubeddu, Iaci, Moscaritolo 3, Cecchini 17, Correddu, Re 20, Panai, Ganga 5, Cipriano 17, De Rosas 4. Allenatore Sassu
Parziali: 25-13; 41-34; 60-56
Nuoro-Calasetta 94-86
Sirius Nuoro: Assui 2, Loddo ne, Seddone ne, Canu 26, D. Radakovic 2, Zidda, Spina ne, E. Puddu 2, V. Radakovic 20, Martis 5, Doglio 10, Galantino 27. Allenatore D. Puddu
Camping La Salina Calasetta: Amadori 12, Romeo 10, Vivi 14, Mpeck 8, Targonskis ne, Zucca 7, Werlich 16, Ranucci 17, Fucka 2. Allenatore Frisolone
Parziali: 30-22; 49-42; 69-69
Ferrini-S. Orsola 73-83
Pisano Arredamenti Quartu: Murgia 4, Pedrazzini ne, Mat. Sassaro 10, Saba 6, Piras 9, Pisu 2, Saddi 11, Diana 16, Fancello, Floris, Madau 2, Marras 13. Allenatore Mar. Sassaro
Tavoni Sassari: Vargiu, Gueye 13, Bertolini 6, Aroni 9, Camboni ne, Raffo 13, Peruzzi, Casu 21, Scanu Manunta 12, Barabino 9. Allenatore Ruiu
Parziali: 19-21; 43-36; 59-59
Olimpia-Torres 69-64
Olimpia Cagliari: Tocco 15, Di Ciaula, Chessa 4, Serra 9, Orrù, Onnis 18, Sanna 11, Scanu 10, Pala ne, Terrosu 2. Allenatore Zucca
Sef Torres: N. Pitirra ne, Pricchiazzi ne, E. Pitirra 10, Casula, Giua 4, Calzaghe ne, Dell'Erba, Denti 1, D'Elia 21, Casu 15, Barabino, Pompianu 13. Allenatore Mura
Parziali: 15-19; 29-32; 47-45