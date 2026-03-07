La vince in volata come all'andata. Anzi, meglio perché il 99-96 ottenuto a Trento arriva dopo un supplementare. Vittoria pesantissima quella della Dinamo che potrebbe valere mezza salvezza.

Primo tempo ottimo della Dinamo che inizialmente trova un Ceron molto sfacciato in attacco (+8 al 6') e soprattutto nel secondo quarto sfrutta il talento del nuovo arrivato Macon che in 8' infila 13 punti e dà anche due assist a Vincini per il +17: 30-47 al 17'. Poi esce dopo una scivolata sul parquet che gli provoca un fastidio muscolare.

Al rientro Trento difende con fisico e intensità, la Dinamo si scioglie: perde tanti palloni (male Thomas) e non segna mai su azione. Il break dei padroni di casa è travolgente: 24-5 e gara ribaltata.

Nell'ultimo quarto si ristabilisce l'equilibrio e quando la gara sembra sfuggire ci pensa nel fiale Buie con una tripla e il libero. Trento la pareggia 90-90 dalla lunetta per tecnico a Beliauskas che difendeva sulla rimessa coi piedi sulla linea.

Nell'overtime McGlynn sbaglia tre liberi ma poi mette dentro il canestro da sotto e il libero aggiuntivo del +1. Macon fa 2/2 ai liberi e nell'ultima azione Trento sbaglia la tripla del pareggio.

Migliore realizzatore Buie con 24 punti e 10/10 dalla lunetta. Molto buono l'esordio di Macon con 18 punti. Doppia cifra anche per McGlynn (15), Ceron (12) e Beliauskas (10).

