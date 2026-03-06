A Trento per provare a fare il bis della vittoria in volata dell'andata: 89-88 in una delle rarissime gare giocate dalla Dinamo con tutti e sei gli stranieri. Domani alle 19.30, invece, sarà assente quasi sicuramente l'ala Marshall, mentre potrebbe rientrare il lungo Thomas, rimasto fermo un mese a causa della distorsione a una caviglia.

Se non altro il coach Veljko Mrsic può contare sul nuovo arrivato, il play Daryl Macon, ex Maroussa (Grecia) che è al debutto nel campionato italiano ma ormai da anni viaggia negli altri tornei europei.

Prima della sosta Trento ha perso contro Cantù, ma era reduce da tre vittorie consecutive che l'hanno proiettata al settimo posto. La Dolomiti Energia è seconda nei rimbalzi offensivi con 12,5 e terza nelle palle recuperate con 7 a partita. Ha un trio di guardie di talento: Steward, Battle e Jones producono oltre 40 punti di media. Vanno spesso in doppia cifra anche il centro Bayehe e l'ala Jakimoski.

