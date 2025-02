Sul proprio campo, dove ha appena conquistato la Coppa Italia, l'Asinara Waves Porto Torres si appresta ad ospitare la Dinamo Lab nel derby di basket in carrozzina: sabato alle 15.30.

Sulla carta i padroni di casa sono favoriti, ma Sassari ha rialzato la testa col Santo Stefano e il suo coach Mathew Foden, appena confermato dalla società, dice: “Per la prima volta in stagione contro Santo Stefano abbiamo giocato 40 minuti di continuità, seguendo il piano partita e possiamo fare altre partite così”.

Sul derby il tecnico della Dinamo Lab dice: “Anzitutto congratulazioni a Porto Torres per la Coppa Italia. In entrambe le gare hanno giocato con cinque giocatori perché hanno grandi individualità, l'idea di caricarli di falli è buona ma un conto è pensarci, un altro metterlo in pratica, dipende anche dall’arbitraggio. Sarà importante mantenere la concentrazione nelle due fasi, difensiva e offensiva, muovere la palla in attacco e usare la transizione”.

All'andata successo di Porto Torres per 66-57. Per la Dinamo Lab 29 punti di Lindblom, mentre nell'Asinara Waves 42 punti della coppia Luszinsky-Efeturk.

© Riproduzione riservata