Confermato Jean Patrick Sorrentino alla guida del Basket Club San Sperate, compagine che prenderà parte al prossimo torneo di Divisione Regionale 1. Sarà il quinto anno da capoallenatore della formazione biancoverde: al suo fianco, nel ruolo di assistente, Danilo Magiera, new entry all’interno dello staff tecnico dei “Gherreris”. A comunicarlo la stessa società.

“Il Basket Club San Sperate – si legge nella nota - comunica con entusiasmo la riconferma per il quinto anno consecutivo con i colori bianco-verdi di Sorrentino, fresco di tessera nazionale allenatore FIP, e che seguirà la prima squadra nel campionato DR1 Maschile e l'Under 19 Maschile”. Sorrentino, 48 anni, ha una lunga carriera da giocatore: dopo le giovanili tra Russo, Olimpia ed Esperia è approdato alla Pallacanestro Cagliari in B. In seguito esperienze con Aquila Cagliari tra C e D regionale, 3 anni al Panda Monserrato in C2 e, nella stessa categoria, ha indossato anche la maglia della Scuola Basket Cagliari.

Chiude a Decimo, con il doppio ruolo di giocatore e allenatore delle giovanili. Da qui parte la carriera da coach; inizialmente alla Russo Cagliari in B come vice di Marco Sassaro, negli anni successivi diverse esperienze nei settori giovanili, in ambito maschile e femminile, di Decimo, San Salvatore, Spirito Sportivo, Olimpia e Virtus Cagliari. Nel mezzo un anno a Elmas, in C Silver, e l’approdo a San Sperate nell’estate del 2021.

