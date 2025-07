Conferma per Marco Spissu in nazionale. Il play sassarese è tra i 18 convocati dal coach Gianmarco Pozzecco ha scelto gli Azzurri per il Training Camp che si svolgerà a Folgaria (Trento) dal 23 al 31 luglio e per la Trentino Basket Cup (2-3 agosto). Gli appuntamenti serviranno di preparazione in vista di Fiba EuroBasket che si aprirà il 28 agosto nel girone di Cipro.

Spissu ha brillato anche nella Liga Acb con la maglia del Saragozza. Convocato pure un suo ex compagno di squadra nella Dinamo, Achille Polonara. Una convocazione simbolica per ribadire che Polonara fa parte del gruppo azzurro, dal momento che l'alapivot della Virtus Bologna sta seguendo la cura per la leucemia.

La novità è rappresentata dalla chiamata della guardia Donte Di Vincenzo (Minnesota Timberwolves), che si aggregherà al gruppo dal 30 luglio, così come Simone Fontecchio (Miami Heat).

© Riproduzione riservata