Quintetto base per la Dinamo completato con l'ingaggio di Carlos Marshall Jr, ala piccola classe 1999, alto 198 cm. Il giocatore statunitense proviene dal campionato israeliano, dove nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Elitzur Netanya e prodotto 15 punti, 6 rimbalzi e 2,2 assist e 1,6 palle recuperate a partita.

Buonissimo tiratore da tre punti (oscilla tra 38% e 43%), Marshall è soprattutto un terminale offensivo, come dimostrato anche alla Southwind High School della sua città natale e in NCAA tra Tennessee State e Santa Clara dove ha chiuso a 13 punti e 4,4 rimbalzi, tirando con il 48% dal campo e 42% da oltre l’arco.

Questa la prima dichiarazione di Carlos Marshall: «Ho sentito tante cose positive sulla Dinamo. Mi è piaciuto in particolare il supporto dei tifosi. Qui è stata costruita una cultura vincente, e sono entusiasta di poter dare il mio contributo. Voglio vincere il più possibile. Penso che la vittoria venga prima di tutto: se dai il massimo e ti concentri sul vincere, tutti i traguardi personali vengono dopo. Questa è una grande opportunità per mettermi in mostra a un altro livello.

