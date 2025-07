Il quindicesimo campionato consecutivo in serie A inizierà per la Dinamo il 5 ottobre al PalaSerradimigni contro il Varese che ha appena ingaggiato l'ex lungo biancobù Nate Renfro. Un ex anche nella prima trasferta, a Cremona, dove è andato a giocare Veronesi e dove è approdata l'ala cagliaritana Sasha Grant.

Obbligatorio fare punti, perché dopo il sorteggio metterà di fronte al Banco di coach Massimo Bulleri le due finaliste scudetto: prima Milano, in casa, poi la Virtus Bologna, in trasferta. Quindi al palaSerradimigni arriverà il grande ex: Eimantas Bendzius, che dopo cinque stagioni ha firmato per Udine.

Il girone d'andata proporrà otto partite davanti al pubblico amico, il girone di ritorno sette ma si chiuderà ugualmente in casa contro la storica rivale Reggio Emilia.

Ultima gara del 2025 il 28 a Treviso, dove è andato il general manager Federico Pasquini, che ha chiamato il play-guardia Briante Weber. Prima partita del 2026 a Sassari il 4 gennaio contro il Brescia degli ex Miro Bilan e Jason Burnell.

