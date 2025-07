L'Italia Under 20 è campione d'Europa. In Grecia gli azzurri di coach Rossi si impongono nella finale sulla Lituania: 83-66 dopo una gara condotta con grande autorità già nel primo quarto.

Il sassarese Stefano Trucchetti ha giocato una gara da play vero: in una serata dove il tiro non entrava ha diretto la squadra benissimo, come spiegano i 4 assist e 3 recuperi ma soprattutto il +21 di plus/minus.

Migliore realizzatore per l'Italia Francesco Ferrari con 26 punti, seguito da Elisee Assui che sfiora la doppia doppia con 17 punti e 9 rimbalzi.

