Dopo 12 anni l'Italia Under-20 va in finale agli Europei. Gli azzurrini di Rossi battono la Serbia 85-78 dopo un match che li ha visti in vantaggio anche di 19 punti. Nei minuti finali la Serbia ha tentato una clamorosa rimonta arrivando sino a -4 ma senza riuscire a fare il colpaccio.

Ancora una prestazione da doppia cifra per il sassarese Stefano Trucchetti: 10 punti per il play della Dinamo che potrebbe andare in prestito a Pesaro, in A2.

Domani alle 19.30 l'Italia affronterà in finale la vincente tra Lituania e Francia.

Italia: De Martin ne, Trucchetti 10, Assui* 17, Valesin ne, Torresani* 9, Atamah 2, Airhienbuwa ne, Marangon* 18, Iannuzzi 4, Zanetti 2, Ferrari* 21, Osasuyi* 2. Allenatore Rossi.

© Riproduzione riservata