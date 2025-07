Ancora un'avversaria greca per ottenere il pass all'Eurocup femminile. L'anno scorso fu il Pas Giannina, questa volta davanti alla Dinamo Women allenata da Paolo Citrini c'è il Panathlitikos Sykeon nel turno di qualificazione.

Le date devono ancora essere stabilite ufficialmente in accordo tra i due club. In ogni caso, l’andata si disputerà in Grecia nella terza settimana di settembre, mentre il ritorno è fissato per la settimana successiva al PalaSerradimigni.

Il Panathlitikos ha sede a Sykies, nell’area metropolitana di Salonicco, e si presenta con un roster rinnovato e competitivo. Ha chiuso al quarto posto l’ultimo campionato greco, davanti al Pas Giannina, la squadra affrontata dalla Dinamo nei Qualifiers dello scorso anno.

Tra le novità spiccano i colpi internazionali. Dall’NCAA arriva Alexis Morris, playmaker statunitense e Kelsey Ransom, guardia di grande impatto in uscita da Georgetown University, dove si è distinta per qualità offensive. Sotto canestro agirà Serena-Lynn Geldof, centro belga di 1,97 con un curriculum importante: 29 presenze con la Nazionale maggiore, oro all’Europeo 2023 e quarto posto ai Giochi Olimpici di Parigi. A completare il reparto estero l’ala statunitense Ke’Shunan James, già protagonista in Europa e in Australia.

In caso di qualificazione, la Dinamo verrà inserita nel Gruppo H, insieme alle francesi del Lattes Montpellier, alle ceche del JP TANY Brno e alle croate dello ZKK Ragusa.

