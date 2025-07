Un lituano che va via (Eimantas Bendzius a Udine) e un lituano che arriva: Laurynas Beliauskas, play-guardia lituano classe 1997, alto 192cm, proveniente dalla Juventus Utena. Con il sesto straniero è al completo la squadra affidata ancora al coach Massimo Bulleri e che propone ben 10 giocatori nuovi.

Nel campionato lituano Beliauskas ha prodotto in questa stagione 13 punti, 3 assist e quasi altrettanti rimbalzi. Ha avuto esperienze anche in Spagna con l'Obraidoro, in Germania col Francoforte, in Grecia col Paok Salonicco e in Polonia col Wielkopolski dove superava i 17 punti di media.

Il ds Sartori lo descrive così: “Ha un’ottima visione di gioco, è capace di interpretare il pick and roll, ha un ottimo tiro sugli scarichi e ama attaccare in campo aperto. È un profilo in grado di mantenere lucidità anche nei momenti caldi: lo immaginiamo come una pedina importante nella costruzione della nostra identità di squadra. Con il suo bagaglio tecnico e la sua esperienza, saprà essere un valore aggiunto per il gruppo”.

