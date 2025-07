Dalla Grecia a Pesaro senza passare per Sassari, o perlomeno passandoci solo per fare le valigie. Il play Stefano Trucchetti ha confermato sui social di avere firmato in A2 con lo storico club marchigiano.

E dire che domenica il talentuoso play classe 2006 ha vinto con la nazionale Under 20 il campionato europeo, primo giocatore del basket maschile sardo a vincere una competizione continentale per nazionali.

Stefano Trucchetti in realtà aveva ancora un anno di contratto con la Dinamo ma evidentemente non rientrava nei piani societari e si è trovato l'accordo per la sua uscita. Nel campionato passato Markovic e Bulleri lo hanno utilizzato solo in sette partite e soltanto contro Trento ha avuto un impiego consistente: 19 minuti con 7 punti. Ha giocato invece di più in Europe Cup con 10 minuti di media in sei partite e 3 punti ad incontro.

Forse sarebbe stato meglio fare il contrario: cederlo in prestito nella stagione scorsa per capire se poi poteva essere pronto per giocare nella massima serie se non da cambio del play almeno come decimo giocatore.

