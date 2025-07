La Dinamo Banco di Sardegna ha ingaggiato Ashley Egwoh Chinenye, pivot classe 2002, alta 192 centimetri.

Originaria di Reggio Calabria, Egwoh è una lunga italiana dotata di fisicità e presenza a rimbalzo, reduce da un’esperienza biennale in Serie A2 con la Martina Treviso. Nell'ultimo campionato ha giocato 35 partite e prodotto 5,4 punti e 7 rimbalzi di media. Come sottolinea il coach Paolo Citrini: "E' giovane e ha ampi margini di miglioramento".

Attualmente è impegnata con la Nazionale italiana 3x3 Under 23, tra le protagoniste della FIBA Nations League. In azzurro ha già vestito le maglie giovanili dell’Italia, prendendo parte all’Europeo U16 e al Mondiale U19.

La neo giocatrice della squadra sassarese ha dichiarato: «Ho accolto questa opportunità con grande entusiasmo e determinazione. Questi due anni in A2 mi hanno permesso di giocare tanto e crescere tecnicamente e mentalmente. Ora mi sento pronta per questo salto di qualità: tornare in A1 con una realtà seria come la Dinamo è il passo giusto per la mia carriera. Sul campo voglio portare intensità difensiva e offensiva, mettermi al servizio della squadra e adattarmi rapidamente alle richieste tattiche».

