Un'avversaria portoghese (lo Sporting Lisbona), una rumena (il CS Vâlcea) e la vincente del turno di qualificazione tra i bulgari del BC Balkan e i tedeschi del Rasta Vechta. Sono queste le avversarie che la Dinamo inconterà nel Girone F della prima fase a gironi della Europe Cup Fiba.

Il coach Massimo Bulleri commenta: «Ci troveremo ad affrontare un gruppo competitivo. Il basket portoghese e quello rumeno sono sicuramente movimenti in crescita. La Fiba Europe Cup sarà importante per noi nell’economia del prossimo campionato: ci teniamo molto e faremo di tutto per arrivare il più lontano possibile».

Intanto la società sassarese ha annunciato la risoluzione del contratto col play sassarese Stefano Trucchetti, reduce dal titolo europeo Under-20, che andrà a giocare a Pesaro.

© Riproduzione riservata