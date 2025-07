Edoardo Maresca non vestirà la maglia dell’Esperia Cagliari nella stagione 2025/2026. L’ala grande classe 1998, originaria di Desenzano del Garda, lascia i rossoblù dopo un’annata brillante, conclusa con oltre 10 punti e 5 rimbalzi di media a partita e con la promozione in Serie B Nazionale sfiorata nella finale contro il Loreto Pesaro.

La società cagliaritana aveva manifestato l’intenzione di confermarlo, ma l’irruzione sul mercato della Viola Reggio Calabria – club storico del panorama cestistico italiano, oggi in B Interregionale – ha cambiato lo scenario. La proposta economica del sodalizio calabrese, unita al fascino della piazza, ha evidentemente convinto Maresca ad accettare una nuova sfida.

Per l’Esperia si tratta di una perdita pesante, che costringerà il club a tornare sul mercato per individuare un nuovo lungo capace di garantire presenza e pericolosità offensiva. La prima operazione in entrata è già stata ufficializzata: si tratta della guardia argentina Gianluca Frattoni, primo tassello di un roster che ripartirà con ambizioni di promozione.

