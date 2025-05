Cassandre Beaugrand si aggiudica la gare dell'Elite femminile nella tappa italiana della World triathlon championship series in corso di svolgimento ad Alghero.

Alla manifestazione, organizzata dalla Federazione italiana triathlon, con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per lo Sport e i giovani, della Regione Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, è presente anche il ministro Andrea Abodi.

La 28enne francese ha fermato i cronometri a 1h55'55”, costruendo la vittoria soprattutto nei 10chilometri di corsa.

Al secondo posto, a 38” dalla vincitrice, si è piazzata l'italiana Bianca Seregni, molto soddisfatta per l'ottimo risultato raggiunto: «In una world series non avevo mai raggiunto il podio. È stato qualcosa di spettacolare, qualcosa che non dimenticherò mai», ha sottolineato sorridente la 25enne azzurra alla fine della gara.

Sul terzo gradino del podio è salita la 27enne britannica Olivia Mathias, distanziata di 1'09” dalla Beaugrand.

Fuori dalla Top10 finale le altre italiane in gara: 11esima Ilaria Zane (a 3' 04” dalla vincitrice), 21esima Alice Betto (a 4'22”) e 27esima Verena Steinhauser (a 6' 38”).

Prevista nel pomeriggio la gara maschile.

