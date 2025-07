La Costa Orientale Sarda giocherà anche nella prossima stagione in Serie D. La formazione sarrabese-ogliastrina è stata ripescata in quarta serie, dopo la retrocessione maturata lo scorso campionato al termine dello spareggio playout contro l'Atletico Lodigiani. La notizia è arrivata durante la riunione dei presidenti di tutti i comitati regionali, tenutasi a Roma.

Determinanti per il ripescaggio sono stati i vuoti lasciati dai mancati ripescaggi e dalle rinunce di altre società: Ravenna e Pro Patria sono salite in Serie C, come deliberato dal Consiglio Federale, mentre Vastogirardi ha rinunciato all’iscrizione. Inoltre, Avezzano, Castelnuovo Vomano e Matera non hanno completato la procedura di iscrizione. Questo scenario ha liberato tre posti in Serie D, assegnati – secondo l’ordine della graduatoria nazionale dei ripescaggi – a Follonica Gavorrano, Montespaccato e appunto alla Costa Orientale Sarda.

Questo ripescaggio rappresenta un risultato di grande valore per tutto il movimento calcistico sardo. Con la conferma della Cos, salgono a cinque le squadre sarde che parteciperanno al prossimo campionato di Serie D: Budoni, Monastir, Olbia, Latte Dolce e Costa Orientale Sarda. Un segnale positivo che testimonia la vitalità e la crescita del calcio isolano, sempre più presente e competitivo anche a livello nazionale.

© Riproduzione riservata