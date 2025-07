Prosegue senza intoppi il cammino dell’Italia agli Europei Under 18 di basket in corso di svolgimento in Serbia. Ieri sera, nel Round of 16, gli Azzurrini di coach Marco Sodini hanno dominato la sfida contro l’Austria, imponendosi con un eloquente 101-57 e staccando così il pass per i quarti di finale.

Tra i protagonisti anche Thomas Acunzo, ala originaria di Selargius e reduce da una stagione nelle fila del Napoli Basket. In campo per 9 minuti, il classe 2006 ha chiuso con un punto a referto – frutto di un tiro libero – ma ha saputo farsi valere sotto le plance, catturando ben 6 rimbalzi, di cui 3 offensivi, a testimonianza di una presenza solida e attenta.

Fin qui, Acunzo sta viaggiando con una media di 2,8 punti e 4,8 rimbalzi in 13,4 minuti a partita.

Oggi l’Italia sarà di nuovo in campo a Belgrado, con palla a due alle 18.30, per affrontare i padroni di casa della Serbia in un match dal coefficiente ben più elevato. In palio c’è un posto in semifinale.

