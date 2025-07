Olbia in Serie D, ma con 2 punti di penalizzazione in classifica. Tre mesi di inibizione per il presidente – ormai ex, visto che si è dimesso venerdì – Guido Surace e una multa di 5.000 euro: il tutto per aver pagato lo stipendio di maggio e integrato la documentazione necessaria all’iscrizione in ritardo.

Da cui il ricorso di dieci giorni fa, accolto e formalizzato dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che stasera ha comunicato la buona notizia dell’ammissione dei bianchi alla stagione 2025-2026. Quanto alle sanzioni – previste dal regolamento – saranno ufficializzate nelle prossime ore.

Per conoscere la composizione dei gironi del campionato servirà ancora qualche giorno di attesa: i nuovi raggruppamenti dovrebbero essere varati tra lunedì e martedì, mentre per i calendari se ne riparlerà tra il 12 e il 13 agosto.

