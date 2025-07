Ritiro di Sappada concluso per la Torres che in serata rientra a Sassari dove svolgerà la seconda parte della preparazione, quella che la porterà ai match di Coppa Italia (sabato 16 al "Vanni Sanna" contro il Livorno) e di campionato, domenica 24 contro il Pontedera, sempre in casa.

Intanto la società rossoblù comunica il rientro al Vicenza, dal prestito biennale in rossoblù, dell'attaccante Luca Zamparo. La punta, un solo gol, nei playoff contro l'Atalanta Under 23, è stata ceduta dal Club biancorosso in prestito all’Alcione Milano, formazione del girone A.

Con la partenza di Zamparo è stato quasi azzerato il reparto offensivo della stagione passata: l'unico rimasto è il centravanti Diakite.

