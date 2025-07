In Prima Categoria, doppio colpo per il Bottida che ha tesserato il trequartista argentino Valentino Bartomeo (2002, ex Bultei) e Joni Abategada (2000), proveniente dalla Paulese e con esperienze nella terza divisione argentina.

Paolo Uccheddu vestirà ancora la maglia dell’Atletico Masainas. Giancarlo Boi resta alla guida della Freccia Parte Montis. L’ex difensore di Cagliari, Triestina e Crotone, Andrea Peana, è stato confermato sulla panchina del FC Alghero.

