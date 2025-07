Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per l’inizio della Serie A2 Femminile 2025/2026, e con la pubblicazione dei calendari, le tre squadre sarde iscritte conoscono ora il proprio percorso. San Salvatore Selargius e Virtus Cagliari prenderanno parte al girone A, mentre il Cus Cagliari – ripescato dopo la finale playoff persa con Viterbo – è stato inserito nel girone B, più dispendioso dal punto di vista logistico.

Il motivo è presto spiegato: il ripescaggio del Cus, formalizzato solo a metà luglio, è arrivato quando gli incastri dei gironi erano già stati definiti. Non c’erano più margini per un inserimento “geografico” accanto a Virtus e San Salvatore. Le universitarie dovranno dunque affrontare un girone scomodo e lungo, che le porterà a viaggiare da Trieste a Ragusa, passando per Bolzano, Umbertide, Faenza e tante altre tappe lontane.

Le sfide ufficiali inizieranno nel primo weekend di ottobre, ma nessuna delle sarde giocherà davanti al proprio pubblico. Il San Salvatore, allenato anche quest’anno dal greco Vasilis Maslarinos, esordirà sabato 4 ottobre a San Giovanni Valdarno, contro una Galli rinnovata e ambiziosa. La Virtus Cagliari osserverà un turno di riposo all’esordio, per poi iniziare il proprio cammino sabato 11 ottobre in trasferta contro Empoli.

Quanto al Cus, l’impatto con la nuova avventura in A2 sarà subito in salita: domenica 5 ottobre le cagliaritane di coach Federico Xaxa affronteranno Umbertide, poi il primo impegno casalingo il 12 ottobre contro Treviso.

Tra i momenti più attesi del girone A c’è ovviamente il derby tutto isolano tra Virtus e San Salvatore, che si disputerà – come da consuetudine – nel turno pre-natalizio. Sabato 20 dicembre al PalaRestivo l’andata, il ritorno a Selargius venerdì 3 aprile, in occasione dell’ultima giornata di stagione regolare.

